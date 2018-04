Gesellschaft

Bezirk Eimsbüttel 15:47 Uhr | 07.04.2018

Rund 30 Leute protestierten am Schlump

Demo gegen Antifa-Kongress

Am U-bahnhof Schlump hat heute eine Demonstration gegen den in der Roten Flora stattfindenden Antifa-Kongress stattgefunden. Unter dem Motto "Gegen Linksextremismus und linke Gewalt – für ein tolerantes Europa" versammelte sich eine Gruppe von rund 30 Leuten. Noch bis zum Sonntag treffen sich linke Gruppen in der "Roten Flora" zu dem "Antifa-Kongress" mit verschiedenen Workshops.