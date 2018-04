Stadtgespraech

Hamburg 13:53 Uhr | 06.04.2018

Gesamtelternvertretung ruft zur Demonstration auf

Demonstration "Aufbruch statt Abbruch"

Die Gesamtelternvertretung der katholischen Schulen in Hamburg hat erneut zu einer Demonstration aufgerufen. Stattfinden soll diese am 14. April in der Hamburger Innenstadt. Unter dem Motto „Aufbruch statt Abbruch – Rettet 21“ setzt sich die Demonstration für den Erhalt und die Entwicklung der katholischen Schulen in Hamburg ein. Damit soll ein Zeichen für den Fortbestand der katholischen Schulen gesetzt werden.