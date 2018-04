Stadtgespraech

Hamburg 10:33 Uhr | 06.04.2018

G20-Sonderausschuss

Polizeiführung nimmt Stellung

Die Haltung der Polizei zu den Demonstrationen während des G20-Gipfels im Juli vergangenen Jahres hat die Hamburger Polizeiführung als kooperativ bezeichnet. Vor dem am Donnerstag stattgefunden Sonderausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft sagte Innensenator Andy Grote, dass man immer versammlungsfreundlich sein muss. Am Vorabend des Gipfeltreffens hatte die Polizei den Marsch bei der „Welcome to Hell“-Demo gleich nach Beginn am Hamburger Fischmarkt gestoppt, da sich viele Demonstranten vermummt hatten. Die schweren Ausschreitungen in Hamburg zogen sich bis in die Nacht hinein.