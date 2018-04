Politik

Altstadt 08:37 Uhr | 06.04.2018

Zweite-Reihe-Parker sorgen für stockenden Verkehr

Handelskammer fordert Initiative

Die Hamburger Handelskammer hat eine Initiative gegen Zweite-Reihe-Parker in der Hansestadt gefordert. In Wohngebieten, wie auch wichtigen Verkehrsachsen sorgen geparkte Autos und Transporter in zweiter Reihe regelmäßig für Stau und stockenden Verkehr. Laut Vize-Präses Johann Klinger soll mit der Initiative ein erheblicher Beitrag dazu geleistet werden, dass der Verkehr wieder besser fließt. Wie genau die Initiative gegen Zweite-Reihe-Parker allerdings aussehen soll ist bislang noch unklar.