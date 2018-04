Politik

Hamburg-Mitte 19:04 Uhr | 05.04.2018

Positive Signale in vielen Politikfeldern gezogen

Handelskammer lobt Senat

Der Präses der Hamburger Handelskammer hat eine durchweg positive Bilanz der Arbeit des Hamburger Senats in den letzten drei Jahren gezogen. Dem Senat sei es gelungen, in vielen Politikfeldern positive Signale zu setzen, so Präses Bergmann gegenüber Hamburg 1. Der in den letzten Tagen laut gewordenen Forderungen nach Neuwahlen des Plenums der Handelskammer erteilte der Präses gegenüber Hamburg1 eine klare Absage.