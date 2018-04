Verkehr

Bezirk Eimsbüttel 13:59 Uhr | 05.04.2018

Strecke Richtung Süden teilweise nicht befahrbar

A7: Sperrung in der kommenden Nacht

Die Autobahn 7 wird in der kommenden Nacht in Richtung Süden zwischen der Anschlussstelle Schnelsen-Nord und dem Autobahndreieck Nordwest gesperrt. Aufgrund von Baumaßnahmen wird die Strecke zwischen 22 Uhr und 5 Uhr am Morgen nicht befahrbar sein. Während der Sperrung wird der Verkehr aus Richtung Norden ab Schnelsen-Nord abgeleitet und über die Oldesloer Straße und die Holsteiner Chaussee zur Anschlussstelle Eidelstedt umgeleitet.