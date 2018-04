Politik

Hamburg 07:20 Uhr | 05.04.2018

Es geht um die Welcome to Hell - Demo

G20-Sonderausschuss tagt erneut

Heute kommt der G20-Sonderaussuschauss erneut zusammen und diskutiert über die Welcome to Hell- Demonstration am 06. Juli, einen Tag vor dem G20-Treffen. Die Abgeordneten wollen den Ablauf der Demo klären. Die Polizei hatte den Marsch mit rund 12.000 Teilnehmern gleich nach Beginn am St.-Pauli-Fischmarkt gestoppt, weil sich zahlreiche Demonstranten vermummt hatten. Es kam zu schweren Ausschreitungen. Rede und Antwort stehen sollen dem Ausschuss Innensenator Andy Grote (SPD), Polizeipräsident Ralf Martin Meyer und G20-Einsatzleiter Hartmut Dudde.