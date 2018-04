Stadtgespraech

Hamburg-Neustadt 13:39 Uhr | 04.04.2018

Aktion "Was bleibt?" gestartet

Platz der Erinnerung vor dem Michel

Vor dem Michel wird in Zukunft ein Platz der Erinnerung entstehen. Die sogenannten Michel-Tafeln werden mit persönlichen Geschichten oder Verbindungen in den Platz am Michel eingesetzt.