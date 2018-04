Wirtschaft

12:28 Uhr | 04.04.2018

Die Oppossition sieht diese Entscheidungen als kurzsichtig

Mehr Ausgaben: Erste Amtshandlung des neuen Finanzsenators

In den kommenden Jahren will die Stadt Hamburg einen hohen dreistelligen Millionenbetrag in bestimmte Einrichtungen investieren. Darunter fallen zum Beispiel Hochschulen, Schulen, Kitas und Pensionen. Da laut Finanzsenator Andreas Dressel viele neue Bürger im Kita-, Schulpflichtigen- oder Studierenden-Alter sind, ist er der Ansicht, dass dies auch berücksichtigt werden muss. Rund 300 Millionen Euro sollen zudem zur Seite gelegt werden, um steigende Pensionslasten tragen zu können.