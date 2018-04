Blaulicht

Hamburg 18:19 Uhr | 03.04.2018

Alsterdorfer Straße für knapp zwei Stunden gesperrt

MEK-Einsatz in Alsterdorf

In Alsterdorf hat heute Nachmittag ein Mann einen MEK-Einsatz ausgelöst. Der psychisch kranke Mann sollte in eine Psychatrie eingewiesen werden und weigerte sich sein Haus zu verlassen. Da das MEK eine Waffe bei ihm vermutete, wurde der Polizeihund in das Haus gelassen und biss den Mann in den Bauch. Daraufhin verließ der Mann das Gebäude. Für den Einsatz wurde die Alsterdorfer Straße in beide Richtungen für knapp zwei Stunden gesperrt.