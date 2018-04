Gesellschaft

Hamburg 17:28 Uhr | 03.04.2018

Ziel: Transparenz und bessere Hygiene

Hygienesiegel für Hamburgs Gastronomie

In Hamburgs Gastronomie soll bald das Hamburger Hygienesiegel Aufschluss über die Hygiene in Restaurants geben. Auf freiwilliger Basis können sich Restaurants ihre guten und sehr guten Ergebnisse bei den regelmäßigen Lebensmittelkontrollen mit dem Hygiensiegel bestätigen lassen. Ziel der Aktion ist mehr Transparenz und eine Steigerung der Hygiene in den Betrieben.