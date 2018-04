Blaulicht

Hamburg 17:04 Uhr | 03.04.2018

Ersthelfer am Unfallort verhinderten Schlimmeres

Unfall-Fahrer vom Baumwall war nicht alkoholisiert

Es sollte eine schöne Stadtrundfahrt am Ostermontag durch Hamburg werden. Doch bereits kurz nach Beginn der Fahrt an den Landungsbrücken passierte es. Ein Mercedes kracht ungebremst in einen Sightseeing-Bus der blauen Linie. Alle vier Insassen des Unfallwagens werden schwer verletzt, zwei Personen aus dem Doppeldecker Bus kommen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Was war mit dem Fahrer passiert, warum trat er nicht einmal auf die Bremse? Jetzt gibt es neue Erkenntnisse zum Unfallgeschehen.