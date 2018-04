Sport

Hamburg 16:27 Uhr | 03.04.2018

Sportchef Willoughby will jede Position hinterfragen

Towers: Neuaufbau nach Seuchen-Saison

Die Basketballer der Hamburg Towers beenden die Saison mit einem dramatischen 82:81 Sieg über Heidelberg. Trotzdem haben die Türme in dieser Spielzeit wenig zu bejubeln. Eine Negativserie von 12 Niederlagen in 13 Spielen, eine Trainerentlassung, die Playoffs verpasst. Ein Neuanfang soll jetzt die Konsequenz sein. Der Startschuss fiel bereits am Wochenende.