Gesellschaft

Bezirk Eimsbüttel 14:19 Uhr | 03.04.2018

G20-Film kommt ins Kino

"Vor dem Knall" feiert Premiere

Der Film „Vor dem Knall“ feiert heute Abend seine Premiere im Abaton Kino. Regisseur Nahuel Lopez dokumentiert damit den Zeitraum von zwei Wochen vor dem G20-Gipfel in Hamburg und zeigt so die Hansestadt in einem Ausnahmezustand. Zudem vertreten Hamburger Experten, Künstler und Anwohner ihre Meinungen bezüglich des Gipfels. Online kann der Film kostenlos unter www.g20film.de gestreamt werden.