Blaulicht

Hamburg-Mitte 12:20 Uhr | 03.04.2018

Neue Erkenntnisse nach schwerem Unfall am Baumwall

Fahrer war nicht alkoholisiert

Am Baumwall ist am Montagnachmittag ein PKW nahezu ungebremst in einen Sightseeing-Doppeldeckerbus gefahren. Elf Menschen wurden bei diesem Unfall verletzt. Vier davon schwer. Sogar ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz, welcher auf der Promenade Höhe Überseebrücke landete. Zudem war die Feuerwehr mit sechs Rettungswagen und 62 Einsatzkräften vor Ort. Durch den Feiertag und das gute Wetter hielten sich am Boulevard an der Elbe viele Touristen und Spaziergänger auf, welche Augen- und Ohrenzeugen des Unfalls wurden. Viele von Ihnen leisteten Erste Hilfe bevor die Feuerwehr am Einsatzort eintraf. Die Unfallursache ist bislang noch ungeklärt. Es wird davon ausgegangen, dass der Fahrer unkonzentriert war.