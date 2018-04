Gesellschaft

Hamburg 08:06 Uhr | 03.04.2018

Rund 300 Obdachlose längerfristig von der Straße geholt

Winternotprogramm endet mit Osterwochenende

Das Winternotprogramm hat mit dem Osterwochenende in Hamburg geendet. Laut einer vorläufigen Bilanz der Sozialbehörde seien demnach rund 300 Obdachlose längerfristig von der Straße geholt worden. In diesem Winter hat die Stadt Hamburg 870 Schlafplätze und eine Wärmestube zur Verfügung gestellt. Zudem gab es weitere Unterkünfte in Kirchengemeinden, der Hochschule für angewandte Wissenschaften und dem Rauhen Haus.