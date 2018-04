Stadtgespraech

Hamburg 07:18 Uhr | 03.04.2018

Mehr als 14.600 Erstklässler werden eingeschult

Hamburger Schulen verzeichnen neuen Rekord

In Hamburg hat es dieses Jahr einen Rekord an Erstklässler-Anmeldungen gegeben. Mehr als 14.600 Erstklässler werden nach den Sommerferien eingeschult. Damit haben die Hamburger Schulen zudem im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von rund 400 Schülern. Knapp 95% der Erstklässlern ist es nun sogar möglich auf ihre Wunschschule zu gehen. Laut Bildungssenator Ties Rabe, war dies nur möglich gewesen, da der Schulbau dramatisch angekurbelt wurde. Im vergangen Jahr hat die Stadt 460 Millionen Euro in neue Schulgebäude investiert.