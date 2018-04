Stadtgespraech

Hamburg 16:33 Uhr | 01.04.2018

Oster-Mega-Hit-Marathon feiert am Montagabend Finale

65 Stunden lang on Air

Der Oster-Mega-Hit-Marathon von Radio Hamburg wird in der Mönckebergstraße am Montagabend sein Finale feiern. Auf einer aufgebauten Bühne werden die Moderatoren Tim und André die TOP 20 verkünden. Künstler wie Tom Gregory und DJ-Jerome werden ebenfalls am Nachmittag vor Ort sein. Seit Karfreitag moderieren die beiden Radio-Hamburg-Moderatoren durchgängig den Oster-Mega-Hit-Marathon. Bei diesem werden die 829 Hits vorgestellt. Am Ende des Marathons werden sie rund 65 Stunden on Air gewesen sein.