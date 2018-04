Stadtgespraech

Hamburg 15:06 Uhr | 01.04.2018

Nur jeder vierte Hamburger besitzt Wohneigentum

Hamburg ist Stadt der Mieter

64 % der Hamburger Mieter würden lieber in einer eigenen Wohnung leben. Das geht aus einer Umfrage der Haspa hervor. In der Hansestadt besitzen nur 24% aller Haushalte Wohneigentum. Damit liegt Hamburg deutlich hinter dem bundesweiten Schnitt von rund 46%. Grund hierfür sind die hohen Immobilienpreise. Zudem hat sich der Wohnraum in Hamburg im zweiten Halbjahr des vergangenen Jahres laut Landesbausparkasse Schleswig-Holstein-Hamburg um mehr als 12 % verteuert.