Stadtgespraech

Altona 19:44 Uhr | 29.03.2018

Wetterexperte des Blankeneser Osterfeuers zuversichtlich

Feuerspektakel kann stattfinden

Regen, Schnee, Matsch und Wind: Könnte das Wetter dem traditionellen Osterfeuer am Elbufer in Blankenese einen Strich durch die Rechnung machen? In den vergangenen Jahren war es vor allem der starke Wind, der Funken und Flammen auf die angrenzenden Reetdachhäuser trieb. In diesem Jahr wurde daher nun ein offizieller Wetterexperte ernannt - Marcus Boehlich ist zuversichtlich.