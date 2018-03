Gesellschaft

Hamburg 19:00 Uhr | 29.03.2018

Initiative fordert bessere Pflegebedingungen

27.000 Unterschriften an Senat übergeben

Die Initiative Hamburger Volksentscheid für mehr Personal und gute Versorgung im Krankenhaus hat am Donnerstag im Rathaus mehr als 27.000 Unterschriften an den Senat übergeben.Zentrale Forderungen sind die zusätzliche Schaffung von 4200 Vollzeitstellen sowie eine maßgebliche Erhöhung der Investitionen in Hamburgs Krankenhäusern. Damit will das Bündnis bessere Bedingungen in der Pflege erreichen.