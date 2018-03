Gesellschaft

Hamburg 15:19 Uhr | 29.03.2018

Preis für Wohnungsbau geklärt

Paloma-Viertel: Strittige Punkte beigelegt

Bei den Planungen des Paloma-Viertels an der Reeperbahn sollen die letzten strittigen Punkte nun geklärt sein. Laut Abendblattinformationen hat es in der vergangenen Woche ein Treffen von Politikern, Vertretern der Planbude, des Bezirks und des Investors gegeben. Dabei soll nun geklärt worden sein, wie hoch der Preis für die Flächen sein soll, die den Baugemeinschaften für Wohnungsbau auf dem Areal zur Verfügung gestellt werden. Seit 2014 wird mit der Planbude darum gerungen, was auf dem rund 6200 Quadratmeter großen Grundstück entstehen soll.