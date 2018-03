Wirtschaft

Harburg 12:37 Uhr | 28.03.2018

Ausgaben für Containerumschlag und Anbindungen

HHLA will eine Milliarde investieren

Die Hamburger Hafen und Logistik AG, kurz HHLA, will in den kommenden fünf Jahren eine Milliarde Euro investieren. Aufgeteilt wird der Betrag in den Containerumschlag mit 450 Millionen Euro und den Ausbau der Hinterlandanbindung mit 350 Millionen Euro. Das Restgeld wird in das Immobiliengeschäft fließen. Außerdem erklärte die HHLA ein neues System zur umweltfreundlichen Stromversorgung von Containerschiffen zu testen.