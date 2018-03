Stadtgespraech

Hamburg 18:18 Uhr | 27.03.2018

Freitag starten die Schiffe in die neue Saison

Alsterdampfer fahren bald wieder

Frisch lackiert und startbereit: Die Alsterflotte sticht wieder in See. Im letzten Jahr verzeichneten die Schiffe bereits den 18 Millionsten Besucher und auch für dieses Jahr werden wieder zahlreiche Passagiere an Bord erwartet. Altbewährtes und neue Spezial-Touren bieten ein breites Angebot