Verkehr

Altona 17:39 Uhr | 27.03.2018

Auslastung bereits gesunken

P+R-Parkplätze sollen kostenpflichtig werden

Insgesamt 28 Park - and - Ride - Parkplättze sind in Hamburg gebührenpflichtig. Eingeführt wurden die Kosten bereits im Juli 2014. Seitdem ist die Auslastung der Parkplätze um knapp 20 Prozent gesunken. Trotzdem sollen jetzt auch die letzten noch kostenlosen Park - and - Ride - Stationen gebührenpflichtig werden.