Hamburg 16:01 Uhr | 27.03.2018

Bis zu 18 km Stau - mittlerweile alle Röhren wieder freigegeben

Schwerer Unfall im Elbtunnel

Im Elbtunnel ist es zu einem schweren Unfall gekommen. Dabei ist ein LKW in das Heck eines anderen LKW gefahren. Der Fahrer des auffahrenden LKW wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit hydraulischem Gerät befreit werden. Für den Rettungseinsatz wurden die Röhren drei und vier des Elbtunnels gesperrt, der Verkehr staute sich in Richtung Süden auf 18 Km. Am Nachmittag wurden die Röhren wieder freigegeben.