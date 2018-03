Sport

Hamburg 15:47 Uhr | 27.03.2018

Der HSV das Topthema des Abends

10. Auflage der "Mopo Players Night"

Der Montagabend nach der Zeitumstellung steht in Hamburg ganz im Zeichen des Sports – denn die Hamburger Morgenpost hat mal wieder zu einer Mopo-Players-Night geladen. Im Landhaus Scherrer an der Elbchaussee traf sich das "Who des Who" des Hamburger Sports. Thema des Abends – natürlich der HSV.