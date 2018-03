Stadtgespraech

Hamburg 14:37 Uhr | 27.03.2018

Bildungsangebot für rund 7300 Schüler erweitert

Sieben neue Schulen für Hamburg

Aufgrund steigender Schülerzahlen werden in Hamburg sieben neue Schulen öffnen. Geplant sind vier Grundschulen, drei in Altona und eine in Harburg, zwei Gymansien in Altona und eine Stadtteilschule in Neugraben. Außerdem ist die Erweiterung von acht Grudnschulen und einem Gymnastium geplant. Ingesamt entstehen so neue Schulangebote für rund 7300 Schüler.