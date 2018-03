Stadtgespraech

Hamburg 14:05 Uhr | 27.03.2018

Extremer Rückgang der Nutzung verzeichnet

Letzten P+R-Anlagen werden gebührenpflichtig

Auch die letzten Park-and-Ride-Parkplätze in Hamburg sollen gebührenpflichtig werden. Derzeit sind es noch 6 Anlagen, auf denen kostenfrei geparkt werden kann. Seit der Einführung der Park-and-Ride-Gebühr ist ein extremer Rückgang der Nutzung zu verzeichnen. Das geht aus einer kleinen Anfrage der CDU an den Senat hervor. 2013 lag die Auslastung der Anlagen noch bei durchschnittlich ca. 85%. Im letzten Jahr ist diese allerdings auf rund 67% gesunken. Insgesamt gibt es in Hamburg rund 8.600 Park-and-ride-Parkplätze.