Hamburg 22:26 Uhr | 26.03.2018

Tabellenführer baut Vorsprung auf Verfolger aus

Dassendorf schlägt Teutonia im Spitzenspiel

In der Oberliga Hamburg sind sie zurzeit das Maß aller Dinge. Im Spitzenspiel trafen Sonntagmorgen der TuS Dassendorf auf Teutonia 05 – 1. gegen 2., Serienmeister gegen Aufsteiger. An der Kreuzkirche in Ottensen bewies der Tabellenführer dann nicht nur seine Klasse, sondern auch eine gewisse Portion Humor.