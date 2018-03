Sport

Hamburg 19:34 Uhr | 26.03.2018

Hier werden Fußballer bis in die Kabine gejagt

Schlägerei und Jagdszenen nach Amateurspiel

Am Sonntagabend hat es einen traurigen Zwischenfall beim Amateurfußballspiel des SC Sternschanze 3 gegen Fathispor gegeben. Beim Abpfiff der Kreisligapartie kam es zu einer Schlägerei mit Jagdszenen, dabei wurden Spieler des SC Sternschanze bis in die Kabine getrieben. Es kam zu einem Polizeieinsatz.Nach Hamburg 1-Informationen ist es nicht der erste Vorfall bei einer Beteiligung des Vereins Fathispor. Die Verantwortlichen des Heimvereins Sternschanze beraten am Abend in einer Sitzung über mögliche zivilrechtliche Vorgehensweisen. Der Hamburger Fußballverband wartet derzeit noch auf den Bericht des Schiedsrichters – vermutlich wird in der kommenden Woche eine Sportgerichtsverhandlung angesetzt.