Gesellschaft

Hamburg-Mitte 13:47 Uhr | 26.03.2018

Hamburger Parteien starten Gegenkundgebung

Achte Anti-Merkel-Demo

Bereits zum achten Mal wird heute Abend eine Anti- Merkel-Demo in der Hamburger Innenstadt stattfinden. Dabei rufen auch Hamburger Parteien zur Teilnahme an einer Gegenkundgebung auf. Die Bürgerschaftsfraktionen und Landesverbände von SPD, Grünen und Linken unterstützen den Aufruf des Hamburger Bündnisses gegen Rechts entgegenzutreten. Seit Anfang Februar versammeln sich Gegner der Bundesregierung jeden Montag unter dem Motto "Merkel muss weg" in der Innenstadt.