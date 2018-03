Stadtgespraech

Hamburg-Mitte 15:49 Uhr | 25.03.2018

Das Fahrrad der ganz besonderen Art

Smoothie-Bike: Gesund und lecker

Unter dem Motto Sport und Gesundheit fand heute ein verkaufsoffener Sonntags statt. Dabei waren nicht nur zahlreiche Läden in der Innenstadt geöffnet, es gab auch unterschiedlichste Aktionsstände. So auch das Smoothie-Bike am Gänsemarkt.