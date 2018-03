Gesellschaft

Hamburg 10:38 Uhr | 25.03.2018

Aktion für den Klimaschutz

Earth Hour: Rathaus für eine Stunde dunkel

Im Rahmen der sogenannten Earth Hour wurde am Sonnabend um 20:30 Uhr die Beleuchtung des Hamburger Rathauses für eine Stunde abgestellt. Mit der Aktion will der WFF das Bewusstsein für den Klimaschutz stärken. Weltweit beteiligten sich 187 Länder an der Aktion, unter anderem gingen die Lichter an berühmten Gebäuden wie dem Empire State Building aus.