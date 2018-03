Blaulicht

Hamburg 10:29 Uhr | 25.03.2018

Busfahrer erleidet einen Schock

Mann von Bus überrollt

Am Busbahnhof Altona wurde am Sonnabend ein Mann von einem Linienbus überrollt. Wieso der Mann unter die Linie 111 geriet, ist bislang unklar. Er erlitt dabei schwere Verletzungen an den Beinen. Mehrere Einsatzkräfte mussten in auf der Straße behandeln, bis er transportstabil war. Anschließend wurde der Mann sofort in ein Krankenhaus gebracht. Der fahrer des Busses erlitt einen Schock.