Hamburg-Mitte 15:39 Uhr | 24.03.2018

Melanie Leonhard neue SPD-Landesvorsitzende

Tschentscher erhält 95,2 Prozent der Stimmen

Peter Tschentscher wurde mit 95,2% auf einem Sonderparteitag der SPD zum Bürgermeister-Kandidaten nominiert. Ziele des Noch-Finanzsenators sind vor allem die Anhebung des Mindestlohns auf 12 Euro und bezahlbarer Wohnraum. Am Mittwoch soll Tschentscher dann in der Bürgerschaft gewählt werden. Der ehemalige Bürgermeister Hamburgs und neuer Bundesfinanzminister Olaf Scholz bezeichnete Tschentscher in seiner Rede als „den richtigen Mann“ für seine Nachfolge. Als neue SPD-Landesvorsitzende wurde Melanie Leonhard gewählt. Sie erhielt 317 der 335 gültigen Stimmen. Bisher war sie als Sozialsenatorin tätig.