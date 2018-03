Blaulicht

Altona 20:28 Uhr | 23.03.2018

Spezialkommando überwältigt mutmaßlichen Täter

Mann verschanzt sich mit Messer

Nahe des Volkspark in Bahrenfeld hat sich am Freitagabend ein Mann mit einem Messer verschanzt. Zuvor hatte er sich angeblich mit seiner Frau gestritten.Bewohner hatten daraufhin die Polizei alarmiert. Diese rückte mit einem Spezialkommando an und überwältigte den Mann. Die Sanitäter brachten den verletzten,mutmaßlichen Täter auf einer Trage in den Rettungswagen. Hintergründe der Tat sind bislang noch unklar.