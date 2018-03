Stadtgespraech

Hamburg 17:44 Uhr | 23.03.2018

Schachturnier in der Barclaycard Arena

Startschuss für 60-jähriges Jubiläum

Das größte Schul-Schachturnier der Welt hat heute in Hamburg den Startschuss für das 60 Jährige Jubiläum gegeben. Das Alsteruferturnier wurde mit einer Jubiläums Zugfahrt zelebriert. Gleichzeitig begann die Aktion "In 60 Schachzügen durch Hamburg". Bei dieser werden knapp ein Meter große Schachfiguren bis zum Geburtstag des Turnierstarts von Prominenten unterschrieben. Am 31. Mai wird das Turnier in der Barclaycard Arena stattfinden