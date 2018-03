Stadtgespraech

Hamburg-Mitte 09:32 Uhr | 23.03.2018

Bezirke setzten immer mehr auf externe Expertise

2,2 Millionen Euro für externe Gutachten

Rund 2,2 Millionen Euro investieren die Hamburger Bezirke jährlich in externe Gutachten. Das geht aus einer kleinen Anfrage der CDU an den Senat hervor. Im Jahr 2015 lagen die Ausgaben noch bei rund 1,15 Millionen Euro. Beauftragt werden die externen Gutachter zum Beispiel für Artenschutzprüfungen, Machbarkeitsstudien oder für das Fahrradabstellkonzept. Allein für dieses gab der Bezirk Nord Gutachten in Höhe von 45.000 Euro in Auftrag. Grund für die externen Gutachten seinen vor allem mangelnde Expertise und ein hoher Zeitaufwand.