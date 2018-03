Blaulicht

Hamburg-Mitte 07:58 Uhr | 23.03.2018

Ehepaar reagiert nicht auf Feuermelder

Wohnungsbrand in Finkenwerder

Bei einem Wohnungsbrand in Finkenwerder wurden am Morgen zwei Personen verletzt und erlitten eine Rauchgasvergiftung. Der Brand in dem Mehrfamilienhaus war in einer Dachgeschosswohnung ausgebrochen und hatte sich rasend schnell auf das gesamte Dach ausgebreitet. Zwar schlugen die installierten Rauchmelder an, die Bewohner reagierten jedoch nicht. Als sie das Feuer bemerkten mussten sie mit Klopfzeichen auf sich aufmerksam machen, da sich die Türklingeln nicht mehr öffnen ließen. Die Einschubzwischendecken des Hauses wurden durch das Feuer instabil, was den Einsatz für die Feuerwehr erschwerte. Bereits bei zwei anderen Großbränden hatten Bewohner nicht auf das Piepen der Feuermelder reagiert. Die betroffene Haushälfte in Finkenwerder ist schwer beschädigt