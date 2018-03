Stadtgespraech

Altona 08:26 Uhr | 23.03.2018

Trotz 100 Millionen Euro jährlich für Entfernung

Enorme Schlickmengen im Hafen

Rund 100 Millionen Euro werden in Hamburg jährlich für die Entschlickung der Elbe ausgegeben. Trotzdem leidet der Hafen weiterhin an hohen Schlickmengen. Der Großteil des Schlicks wird hinter der Stadtgrenze zurück in die Elbe gegeben oder in in die Nordsee gebracht. Die Kosten dafür belaufen sich insgesamt auf 35 Millionen Euro. Das geht aus Angaben einer kleinen Anfrage der FDP an den Senat hervor. Die HPA prüft unterdessen ein neues Peilverfahren, dass dem Schlick in der Elbe entgegenwirken soll.