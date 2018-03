Blaulicht

Hamburg 09:44 Uhr | 22.03.2018

72-Jährige in Seniorenheim niedergestochen

Ehemann festgenommen

Eine 72-jährige Frau wurde am Mittwochabend in dem Seniorenheim Walter-Sutor-Stift in Eppendorf durch Messerstiche schwer verletzt. Bei dem Täter handelt es sich offenbar um den Ehemann der Frau. Er wurde mittlerweile festgenommen. Es ist bereits die dritte Bluttat in einem Seniorenheim innerhalb kurzer Zeit.