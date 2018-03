Stadtgespraech

Hamburg 18:20 Uhr | 21.03.2018

Beschäftigte der Elbkinder-Kitas, Stadtreinigung und HPA streiken

Warnstreiks im öffentlichen Dienst

Hunderte Beschäftigte aus dem öffentlichen Dienst haben am Mittwoch gestreikt. Betroffen waren unter anderem die städtischen Elbkinder-Kitas, die Stadtreinigung und die HPA. Laut ver.di nahmen an den Kundgebungen in Hamburg rund 2.000 Streikende teil. Zudem fordert die Gewerkschaft die Anhebung der Ausbildungsvergütungen und Praktikantenentgelte um 100 pro Monat. Bislang konnte in den Verhandlungsrunden kein Ergebnis erzielt werden.