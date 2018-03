Blaulicht

Hamburg-Mitte 19:44 Uhr | 07.03.2018

Dachstuhl in Flammen - Bewohner gerettet

Großbrand in Borgfelde

In Borgfelde hat am Mittwochabend in der Straße beim Gesundbrunnen der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in voller Ausdehnung gebrannt. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Es kamen Teleskopmasten und zwei Drehleitern zum Einsatz. Das Feuer war gegen 17. 30 Uhr ausgebrochen. Die Brandursache ist noch unklar. Das 5-geschossige Gebäude wurde evakuiert, ein Bewohner kam in ein Krankenhaus.