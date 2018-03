Politik

Hamburg 17:37 Uhr | 07.03.2018

Keine Mehrheit für rot-grüne Koalition im Rathaus

Umfrage: Scholz verliert an Beliebtheit

Der noch amtierende Bürgermeister Olaf Scholz hat an Beliebtheit in der Stadt drastisch verloren. Das berichtet die Wochenzeitung DIE Zeit in ihrer morgigen Ausgabe. Waren vor zwei Jahren noch 69 % mit seiner politischen Arbeit zufrieden sind es heute nur noch 51%. Wesentlicher Grund ist offenbar der G20-Gipfel im letzten Jahr. Wären jetzt Bürgerschaftswahlen, käme die SPD in Hamburg nur noch auf 28% der Stimmen, bei den letzten Bürgerschaftswahlen waren es noch 45.6%. Für die SPD wäre das das schlechteste Ergebnis in ihrer Geschichte. Die CDU käme nach der Zeit-Umfrage auf 22, Grüne auf 15, Linke auf 14, die AFD auf 10 und die FDP auf 8%. Nach dieser Umfrage hätte die rot-grüne Koalition in Hamburg keine Mehrheit mehr.