Blaulicht

Bezirk Eimsbüttel 11:21 Uhr | 07.03.2018

Linienbus mit 16 Passagieren betroffen

Reizgasalarm in Eimsbüttel

Am Vormittag hat es einen Reizgasalarm in einem Linienbus in Eimsbüttel gegeben. 16 Passagiere waren davon betroffen. Nachdem der Bus im Langenfelder Damm gehalten hatte und bis auf vier Fahrgäste alle Personen ausgestiegen waren, traf die Feuerwehr ein und führte Messungen durch. Allerdings konnte kein Reizgaswert im Bus nachgewiesen werden. Das könnte daran liegen, dass der Bus mit offenen Türen hielt. Verletzt wurde durch das Reizgas niemand.