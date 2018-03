Politik

Hamburg 08:53 Uhr | 07.03.2018

Hintergrund: Hamburger fordern Abgrenzung zu Pegida

Hamburger AfD kritisiert Bundespartei

Die Hamburger AfD hat scharfe Kritik an der Bundespartei ausgeübt. Anlass dafür ist die die Entscheidung der Bundespartei, sich nicht mehr von der Pegida-Bewegung abzugrenzen. In einem offenen Brief leisteten vier Hamburger AfD-Bürgerschaftsabgeordneter Widerstand gegen die Entscheidung der Bundespartei scharf. Dabei bezeichneten sie Pegida als „eine rechtsradikale Gruppe aus dem Osten".