Stadtgespraech

Hamburg 09:28 Uhr | 06.03.2018

Einnahmen aus Kulturtaxe machen es möglich

Mehr Geld für Hamburger Projekte

Die Stadt Hamburg hat mehr als 13 Millionen Euro durch die Kultur- und Tourismustaxe eingenommen. Dadurch können in diesem Jahr erneut viele touristische, kulturelle und sportliche Projekte in der Stadt unterstützt werden. Mehr als 2,6 Millionen Euro fließen an die Museen Hamburgs. Für Kulturevents sind insgesamt über drei Millionen Euro eingeplant. Zudem soll laut Senat die Attraktivität Hamburgs auf nationaler und internationaler Ebene gestärkt werden.