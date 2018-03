Stadtgespraech

Mehr als 120 Verkehrsunfälle bis zum Vormittag

Blitzeis sorgt für Chaos in Hamburg

Das Blitzeis hat am Montagmorgen für Chaos in Hamburg gesorgt. Mehr als 120 Verkehrsunfälle ereigneten sich aufgrund der Glätte. Zudem zählte die Hamburger Feuerwehr mehr als 89 wetterbedingte Rettungseinsätze. Auch ein BMW mit Sommerreifen geriet am Morgen am Ende des Binsbargtunnels ins Schleudern. Die Hamburger Stadtreinigung ist seit zwei Uhr morgens mit rund 900 Mitarbeitern und 350 Fahrzeugen im Einsatz. In Harburg fiel wegen des Blitzeises sogar die Schule aus.