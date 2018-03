Sport

Hamburg 14:21 Uhr | 04.03.2018

Zweigleisige Planungen beim Bundesliga-Dino laufen

HSV-Boss Bruchhagen spricht von Liga 2

Eigentlich ist es an normalen Tagen dem Trainer vorbehalten, sich am Morgen nach einem Bundesligaspiel gegenüber der Presse zu äußern. Doch was ist aktuell beim HSV noch normal?!Heribert Bruchhagen stellte sich kurzfristig mit ans Pressepult in der Mixed-Zone des Volksparkstadions - und gab den fragenden Journalisten Einblicke in den aktuellen Stand der Lizenzierung.